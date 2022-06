Zendaya reveló por qué no se dedicó más a la música

En una charla que tuvo con su compañero de elenco en Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield, la popular actriz Zendaya reveló la razón por la cuál abandonó la posibilidad de tener una carrera musical y se dedicó plenamente a la actuación. La estrella discutió con el actor sus pensamientos y sorprendió a todos.

En la charla, Zendaya reveló que nunca pensó que realmente podría ser alguna vez una estrella de pop, ya que le interesa mantener un nivel más bajo. Que no le gustan las formas y los medios de las superestrellas de este ambiente, que ella quiere ser ella todo el tiempo menos cuando actúa.

En este apartado, la joven dijo que le gusta que sus personajes se encarguen de cosas que ella no podría hacer, pero que su día a día está marcado por la realidad. Aprender a tener límites es algo que la actriz sabe que es importante y lo remarca mucho. Cabe destacar que esta debutó en la música en su debút televisivo en el año 2010, en Shake it Up de Disney Channel, por el cuál grabó canciones como Something To Dance For y Fashion Is My Kryptonite.