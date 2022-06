Cuándo llega Spider-Man: No Way Home versión extendida a los cines

Spider-Man: No Way Home fue todo un éxito de taquilla. Sin embargo, ese fenómeno no terminó y ahora volverá a los cines con una versión extendida, con escenas eliminadas. Se trata de Spider-Man: No Way Home The More Stuff Version.

Cabe recordar que la cinta que se estrenó en diciembre 2021 y que trajo a Tom Holland junto a los regresos de Andrew Garfield y Tobey Maguire, duró dos horas con 28 minutos. Por lo que si encima le suman escenas eliminadas, la cinta podría llegar a las casi tres horas.



Spider-Man: No Way Home es actualmente la sexta película más taquillera de todos los tiempos, con ganancias de 1.9 mil millones de dólares. Esta nueva versión se estrenará en Estados Unidos y Canadá el 2 de septiembre y si bien no están confirmados otros países, la cuenta oficial aseguró que los irán anunciando conforme pasen los días.

You wanted more Spidey and you got it! #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Version tendrá las imágenes nunca antes vistas y las tomas eliminadas. Será, además, un festejo de la compañía por los 60 años de Spider-Man y los 20 años de las primeras películas de Spider-Man con Tobey Maguire.