Warner prepara un animé de El Señor de los Anillos

Los fanáticos de El Señor de los Anillos están esperando con ansias Los Anillos del Poder, la serie live-action que llegará a Amazon Prime Video. Pero ahora Warner Bros confirmó que trabajará en un animé basado en la popular franquicia de J.R.R Tolkien.

Estamos hablando de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, una película animé pensada para estrenarse en 2024. Según Deadline, la cinta tendrá a Brian Cox como el Rey Rohan, Miranda Otto como Éowyn, Gaia Wise como Hera, Luke Pasqualino como Wulf, además de Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams y más.

Lo que se sabe es que la historia ocurrirá 183 años antes de los acontecimientos narrados en La Comunidad del Anillo y estará centrada en la fortaleza de Cuernavilla y la creación del mítico Abismo de Helm.