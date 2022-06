Jimmy Kimmel habló sobre su futuro

En su última conversación con el podcast de Variety Awards Circuit, Jimmy Kimmel habló acerca de su futuro como conductor de la televisión. Parece que James Corden no es el único presentador que tiene el retiro en mente.

Kimmel se refirió a una posible despedida de su programa Jimmy Kimmel Live, el programa nocturno que dirige desde enero de 2003. Según contó, no sabe lo que va a hacer pero tiene momentos en los que dice que ya no puede hacer lo que siempre hizo, pero hay otros en los que no sabe que va a hacer de su vida si no sigue conduciendo.

El popular Kimmel explicó que es una cosa muy complicada, pero que realmente considera su retiro para estar más con sus amigos y familiares. Eventualmente, sabe que tendrá que hacer esto, pero también sabe que sus condiciones como conductor no durarán para siempre y no sería honesto si dijera que no lo piensa a diario el si retirarse o no.