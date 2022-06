Viral: Confesó en TikTok que su novia le fue infiel ¡con sus padres!

Un joven se hizo viral en TikTok por una situación insólita. Es que este usuario confesó que su novia terminó engañándolol ¡Con sus padres!

"Yo feliz de que mis papás se llevaban bien con mi novia. Hacían tríos con ella", escribió Marco Chavez en el posteo.

"La razón por la que ahora vivo solo y más inseguro que nunca", agregó al pie del posteo del video que alcanzó más de 34 millones de reproducciones.

“Era una relación súper normal, nada fuera de lo común, pero ya había esa cierta confianza de que ella iba a mi casa sin la necesidad de que yo estuviera en la casa. Era normal, todos lo veíamos normal, paréntesis, yo veía que se llevaban excelente, extremadamente bien y nunca lo vi como algo negativo, al contrario, dije: ‘qué chingón que se lleven tan bien”, explicó en otro video.

“Un día así súper normal estoy en la escuela y decido no entrar a mi última clase… Voy a mi casa, abro la puerta y los tres en la sala. Para empezar, sólo imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir. Me dieron ganas de llorar”, agregó.

Lo primero que hizo, según contó en sus videos, fue terminar su relación de pareja y luego mudarse, rompiendo la relación con sus padres. Por si fuera poco, agregó que la persona que le presentó a su expareja le aseguró que no era la primera vez que hacía esto.