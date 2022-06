Chris Evans quiere volver a Marvel, pero no como Captain America

Chris Evans fue Captain America durante gran parte del Universo Cinematográfico de Marvel, pero se sabe que ahora ese manto lo porta Anthony Mackie. Evans ahora ha dicho que le gustaría volver a Marvel, pero en otro personaje.

Durante la promoción de Lightyear, Evans se refirió a la posibilidad de volver al estudio. Y allí declaró que le gustaría volver a su papel de Human Torch, uno de los 4 Fantásticos.

“¿No sería genial? Nadie me pregunta nunca sobre ello. O sea, no luzco exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años... Pero amo a ese personaje de verdad. Quiero decir, supongo que todo puede pasar. Me encantaría, me encantaría", dijo Evans en diálogo con MTV.

"Sería una manera más fácil de vendérmelo que volver como el Capi, ¿sabes lo que te digo?”, aseguró Evans. Y lo cierto es que con la puerta de los Multiversos abierta, la posibilidad podría ser concreta.

Y a tí, ¿Te gustaría?