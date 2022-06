Sebastián Yatra se sincera acerca de la salud mental

En medio de lo que está siendo su punto más alto en su trayectoria, Sebastián Yatra se presentó recientemente en el programa español El Hormiguero, en dónde no solo habló de su vida profesional, sino que también tocó otros temas más personales. Más allá de presentar su nueva gira en España, el colombiano se abrió como nunca.

Revelando su lado más humano, Yatra develó que asistir al psicólogo ha sido fundamental para que pueda evolucionar emocionalmente. Allí, el colombiano explicó que muchas veces se quedaba dándole vueltas a la misma situación o a la misma persona, demorandose mucho en superar alguna situación porque constantemente sentía que necesitaba hablar de ello.

Allí, el cantante dejó saber que las terapias lo han ayudado mucho, pero que también el yoga ha sido fundamental para mejorar su salud mental. Dijo que empezó a no hablar de ciertos temas de su vida con nadie, solo con su psicólogo una vez a la semana, siendo esto de mucha ayuda para él mismo, ya que explicó que si no le da vida a esas situaciones es posible darse cuenta que realmente no es para tanto.