Taylor Swift explicó cómo superó el síndrome del impostor

Como parte del Festival Tribeca 2022, fue proyectado un cortometraje musical All Too Well: The Short Film, que fue dirigido por la misma Taylor Swift en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York. En su más reciente entrevista con el cineasta Mike Mils, la estrella dijo que superó el síndrome del impostor y reveló que incluso le gustaría escribir y dirigir un largometraje en el futuro.

En esta proyección, Swift habló acerca de cómo fue dirigir videos musicales de sus canciones. Allí, explicó que siempre fue muy curiosa y buscaba aprender y tratar de absorber todo lo que podía, incluso trató de editar videos musicales de sus primeras canciones.

La estrella incluso reveló que a menudo conceptualizaba sus propios videos musicales antes de entregar el trabajo a un director de renombre, hasta que llegó The Man de su famosísimo álbum Lover en el año 2019. Por último, dijo que esta experiencia la ayudó mucho y que incluso espera dirigir un largometraje en un futuro.