Doctor Strange 2 ya no es la película más taquillera del año

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue uno de los grandes estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel de este año. Pero ya no es la cinta más taquillera del 2022 y ha sido destronada.

A la fecha, con su estreno en todo el mundo, la cinta alcanzó los 947.000.000 de dólares. Pero ahora se hizo oficial que fue superada por Top Gun: Maverick.

¡Oficial!#TopGunMaverick se convierte en la primera película del año 2022 y en la 2ª tras la pandemia en superar la barrera de los $1.000M globales



EEUU - $521,7M

RESTO ? - $484,7M



Apunta a un ENORME final de +$1.2B pic.twitter.com/CHOnzxPE5B — (@TaquiBox) June 26, 2022

Según MovieRankings.net, la película protagonizada por Tom Cruise es la primera cinta de todo 2022 en cruzar la barrera de los mil millones de dólares en la taquilla global.

Es, además, la cinta de mayor recaudación de toda la carrera de Tom Cruise.

Y tú, ¿Ya viste Top Gun: Maverick?