Justin Timberlake pide disculpas por su baile

Justin Timberlake se ha disculpado a través de sus redes sociales luego de que un baile suyo se haya vuelto viral durante lo que fue su actuación en el Festival de Música Something in the Water de Pharrell Willliams en Washington D.C, mientras este cantaba SexyBack. El cantante ha compartido un video disculpándose a través de sus historias de Instagram.

Según Timberlake, dijo que quería disculparse por dos razones específicas. Bromeando, dijo que solamente sentía llevar un par de zapatillas multicolores Nike, las cuales señaló como “las culpables” de la viralidad del baile. Incluso explicó que ya habló con su vestuarista para no volver a usar algo como esto.

Timberlake finalizó el video con una sonrisa, demostrando que todo fue un chiste y sabiendo que esto le da más exposición. La estrella luego compartió divertidos videos de sus fans que imitaban sus movimientos de baile durante su actuación y señaló que algunos de sus fanáticos se movían mucho mejor que este.