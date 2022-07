Marvel vuelve a la San Diego Comic-Con con varios anuncios

Marvel estará en la San Diego Comic-Con de este año y es toda una novedad. La última vez que la casa de las Ideas participó de esta convención fue hace tres años y allí compartió muchas novedades de lo que es la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

En 2022 el evento volverá a ser presencial, luego de dos ediciones realizadas de manera virtual por la pandemia. Ahora Kevin Feige anunció el regreso al Hall H para traer novedades sobre el UCM. La San Diego Comic-Con se realizará del 20 al 24 de julio.

“Estaremos en Comic-Con el mes que viene y nos entusiasma. Esto es por primera vez en tres años cuando hablamos de muchas películas en el pasado. Ahora creo que todo lo que mencionamos en aquella oportunidad ya se estrenó así que estaremos emocionados de hablar del futuro”, dijo Feige.

Actualmente hay cuatro proyectos más de la Fase 4 que pertenecen al futuro inmediato. Se trata de Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 y The Marvels.

Podríamos esperar tráilers o teasers de estos proyectos, pero también adelantos sobre proyectos futuros como las series de Secret Invasion, Iron Heart, la película en solitario de Blade, nuevos anuncios sobre Daredevil o 4 Fantásticos.