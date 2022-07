Jamie Spears demandó a Britney

Britney Spears podrá no ser más tutelada por su padre Jamie luego de 13 años, pero esto no quiere decir que este no intente explotar el dinero de su hija. Los abogados de Spears padre presentaron documentos para que la princesa del pop se presente por sus declaraciones en las redes, por sus próximas memorias y los honorarios de su padre.

El abogado de la princesa del pop afirma que esta se encuentra exenta de las obligaciones de presentación de pruebas con respecto a sus alegaciones de irregularidades. Sin embargo, Jamie tiene el derecho a preparar su caso y declarar a Britney, ya que ella es la persona a la que le hacen reclamos sin ningún fundamento.

En dichos documentos legales también se afirma que no hay base legal para oponerse a testificar, ya que el interrogatorio puede involucrar temas emocionalmente difíciles. El abogado de la cantante alega que Spears ya ha abordado estos temas, para lo cuál citó varias publicaciones de la estrella de los últimos meses.