J.K. Rowling es víctima de bromistas rusos

J.K Rowling ha revelado que fue víctima de una broma rusa, que resultó en un video de 14 minutos en el cuál ella y los bromistas discutían sobre los personajes de la saga de Harry Potter y acerca de cómo podría duplicar su colaboración con Ucrania en el medio de la guerra con Rusia.

En medio de la broma, las personas que jugaron la misma a Rowling le preguntaron si había alguna forma en la cuál podría cambiar la cicatriz de Harry Potter por una más “pro-Ucrania”. A lo que la autora respondió que se pondrá a investigar cómo hacerlo. Los chicos rusos incluso bromeaban con la popular autora acerca de escribir “Avada Kedavra”, el maleficio asesino de la franquicia de la escritora, en los misiles.

Finalmente, los autores, quienes no aparecieron en cámara en ningún momento, mencionaron a Dumbledore y le preguntaron a J.K si el personaje era o no gay. Luego le preguntaron con quien se había acostado el director de Hogwarts, antes de agregar que esperaban que no fuera con un transgénero, en referencia a las acusaciones que recibió la autora por varios comentarios transfóbicos de su parte.

Allí fue cuando se dió cuenta de que todo era una broma y terminó la llamada, causando un gran revuelo en las redes sociales,.