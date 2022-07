Es un hecho: la película biográfica de Michael Jackson está en proceso

Si bien no hay información sobre el guión, según TJ Jackson la cinta debería mostrar desde la infancia del Rey del Pop y su participación con Jackson 5. ( SHUTTERSTOCK )

Hay una película biográfica de Michael Jackson en proceso, aseguró TJ Jackson, su sobrino. “A la gente le gusta cotillear, le gustan los escándalos. Mi tío no está aquí para defenderse, así que es un blanco fácil. Siempre fue un blanco fácil, porque era una persona muy callada. Pero ahora que ya no está con nosotros, no podría haber un blanco más fácil", aseguró en una entrevista con Daily Mirror.

"Todo el mundo sabe quién es Michael Jackson. Así que es una historia fácil de vender. Pero creo sinceramente que la verdad siempre gana", agregó TJ Jackson.

Si bien no hay información sobre el guión, según TJ Jackson la cinta debería mostrar desde la infancia del Rey del Pop y su participación con Jackson 5.

“Creo que a menudo se pasa por alto la importancia que mi familia tuvo en la cultura negra, en la gente negra, y en conseguir que personas de todas las nacionalidades idolatraran a una familia negra o a celebridades negras”, señaló TJ Jackson.