Recibió a su novio en el aeropuerto, pero no salió como esperaba

Ella lo esperó con globos en forma de corazón, pero no se reconocieron al verse. ( SHUTTERSTOCK )

La historia de esta usuaria de TikTok se hizo viral. Estamos hablando de @iris.mochilove, una joven mexicana que conoció a su novio por internet y formalizaron su relación de manera virtual. Pero cuando fue a esperarlo al aeropuerto para conocerlo, no salió cómo esperaba.

Es que ella lo esperó con globos en forma de corazón, pero no se reconocieron al verse. “Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió en su video de TikTok que ya tiene más de 18 millones de reproducciones.

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, contó en otro de los clips.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan. Fue el momento perfecto… así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, agregó.

