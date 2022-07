Su madre lo visitó de sorpresa: la reacción es increíble

La historia de Juan Ignacio Aguirre se hizo viral en Twitter. Se trata de un joven argentino que está residiendo en Irlanda y que, por sorpresa, recibió la visita de su madre.

Sin embargo, y pese a la emoción, la reacción y lo que sucedió al ver a su madre hizo que se termine convirtiendo en viral. Es que cuando uno de sus amigos, que organizaron el encuentro, lo despierta y él ve a su madre, primero rompe en llanto y luego se desmaya.

Mi vieja me cayo de sorpresa a Irlanda me van a matar pic.twitter.com/mcPzgptdvs — Juani (@jaguirr4562) June 27, 2022

"Mi vieja me cayó de sorpresa a Irlanda. Me van a matar", escribió Juan en su cuenta de Twitter junto al video que ya suma más de 3,700 RT y más de 55,000 me gusta.

“Cuando ella me dice ‘soy yo’, claramente me desmayo. Agarré y le dije ‘vos no sos vos, no me podés hacer esto, me vas a matar’. Ahí, por supuesto, me lloré todo y hace un año y medio que no la veía a mi vieja”, explicó Juan Ignacio Aguirre a un diario argentino.