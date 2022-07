Machine Gun Kelly explicó por qué se estrelló una copa en la frente

Machine Gun Kelly se ha presentado en el prestigioso programa Late Night con Seth Meyers, en el cual explicó por qué se había estrellado una copa de champagne contra la frente. Luego de presentar el Mainstream Sellout Tour en el mítico Madison Square Garden en New York, el cantante dio un after party e interpretó una de sus canciones mientras le chorreaba sangre de su cabeza.

Allí, explicó que simplemente lo hizo para llamar la atención. Como cuando alguien quiere hablar golpea una copa con un tenedor, al no tener uno decidió estrellar la copa contra su frente. Luego de hacerlo, el rockero interpretó improvisadamente My Ex´s Best Friend de la mejor manera en la que pudo.

Durante la entrevista, MGK compartió por qué actuar en el MSG es algo tan significativo para él contando que su primera pista musical fue de la ciudad de Nueva York, siendo el primer rapero en ganar la Noche de Aficionados en el Teatro Apollo de Harlem, por lo que volver a la gran manzana fue muy especial para él.