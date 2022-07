Christian Bale reveló sus condiciones para volver a ser Batman

En su más reciente entrevista, Christian Bale ha dialogado acerca de la posibilidad de volver a convertirse en Batman y ha llenado de esperanzas a los fans. El popular actor, que protagonizó la trilogía del murciélago, dijo que no está en contra de retomar su papel de Bruce Wayne pero advirtió que su regreso no se dará sin la presencia de alguien en particular.

Bale advirtió que su única condición es que vuelva el director Christopher Nolan. El cineasta ha dirigido a la estrella en las tres entregas de su superhéroe. Sin embargo, dijo que por ahora nadie lo ha llamado ni le ha hecho un ofrecimiento para volver a ponerse su traje negro.

Al final, Bale aclaró que él y Nolan hicieron un pacto antes de hacer las exitosas películas. Este se basó en realizar tres entregas y si tenían suerte de poder hacer otra, no demorarse demasiado. Básicamente lo que explicó fue que si Nolan tenía ganas de contar otra historia y quisiera contar con él, estaría adentro.