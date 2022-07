Dakota Johnson reveló los problemas del set de 50 Sombras de Grey

Dakota Johnson dialogó con la prestigiosa revista Vanity Fair, en lo que fue una grata entrevista donde reflexionó acerca de algunos tópicos de la franquicia que protagonizó junto a Jamie Dornan, 50 Sombras de Grey, siete años después del estreno de la primera película. Los actores interpretaron a la famosa pareja Anastasia Steele y Christian Grey, respectivamente, entre los que hubo varias explícitas escenas sexuales.

Johnson le dijo a Vanity que ve a Dornan como un hermano, que nunca hubo ni siquiera un momento en el cuál no se llevasen bien. Explicó que lo ama como un familiar y que estaban allí el uno para el otro, teniendo que confiar mucho entre sí para protegerse de las fuertes críticas que recibió la franquicia.

Dakota también reveló que la franquicia de Fifty Shades, basada en la exitosa serie erótica de libros, se había convertido en una batalla creativa. La actriz explicó que Erika Leonard, autora del libro, ejerció su control creativo e interfirió con la visión que ella y muchas otras personas detrás de escena tenían en mente.

La actriz aseguró a Vanity Fair que muchos de los problemas en el set eran debido a que E.L. James, autora de los libros, ejercía mucho control creativo sobre la película.

“Firmé para hacer una versión muy diferente de la película que terminamos haciendo”, confesó la actriz, que dijo que se tenía que hacer todo lo que James quería, lo que llevó a que muchas partes del guión original se reescribieran.

“La noche de antes, reescribía escenas con el diálogo anterior para poder añadir una línea aquí y allá. Era como el caos todo el tiempo”, confesó.

Aunque dice no arrepentirse de su participación, ya que tanto ella como Dornan fueron tratados muy bien, considera que fue una experiencia muy difícil y fue complicado lograr hacer las tres películas. “Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Hubiera sido como, 'Oh, esto es psicótico'”, dijo.