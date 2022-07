Justin Bieber y Hailey Baldwin están de regreso en Estados Unidos

Después de haber hecho una escapada de dos semanas a las Bahamas luego de que Justin Bieber fuese diagnosticado con el síndrome de Ramsay-Hunt, el cantante y su esposa Hailey Baldwin han sido vistos de regreso en Los Ángeles. Dicho diagnóstico obligó al artista a posponer la etapa estadounidense de Justice World Tour hasta estar recuperado por completo.

Biber fue visto con una sudadera con capucha, gorra de béisbol y gafas de sol mientras viajaba en un pintoresco carrito de golf con Baldwin, quizá tratando de ocultar su rostro, mientras que la modelo lucía una chaqueta de cuero negro y lentes, solamente recogiendo su cabello con un gran rodete.

Es bien sabido que Baldwin siempre ha sido un grandísimo apoyo para Justin, al igual que él la ha apoyado con sus problemas de salud. Mostraron, en más de una oportunidad, un espíritu de relación inquebrantable.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara. Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad y espero que lo entiendan y usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100% para poder hacer aquello para lo que nací”, explicó Bieber.

Cabe recordar que además del reciente diagnóstico del canadiense, a principios del 2022 la supermodelo sufrió un mini derrame cerebral que fue causado por un coágulo de sangre que viajó desde su corazón a su cerebro.

