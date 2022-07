Kit Harington trabaja en un spin off de Game of Thrones

A pesar de que muchos fanáticos no han terminado completamente conformes con el final que tuvo Jon Snow en Game of Thrones y por las últimas temporadas de la misma en general, HNO tiene en mente un nuevo spin off del personaje interpretado por Kit Harrington. Tanto George R.R Martin, el autor de la saga de los mismos, como Emilia Clarke, actriz que interpretó a Daenerys en la adaptación, confirmaron la noticia.

En una de sus últimas declaraciones, Martin dijo que no tiene momentos libres, ya que está haciendo mucho trabajo de desarrollo para Jon Snow, inundándose de solicitudes de comentarios de sus fanáticos, porque hay un programa del nombrado personaje en desarrollo. Lo que no se sabe aún es para cuando sería.

Esto no fue un anuncio oficial de HBO, pero se filtró. Luego de que Martin revelase el proyecto, y que él mismo había estado en desarrollo por un tiempo, Clarke dio una entrevista para la BBC en la cuál confirmó que Harrington está bastante involucrado ya que fue una iniciativa del mismo, quien está en el proyecto desde cero.