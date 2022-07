Winona Ryder reflexionó sobre cuando estuvo de pareja con Johnny Depp

Winona Ryder fue la portada de la edición digital de la revista Harper´s BAZAAR, en la cual dio una entrevista donde repasó su carrera y su reciente vuelta al estrellato gracias al éxito de la serie Stranger Things, original de Netflix. Durante la misma, reflexionó acerca de un momento difícil que atravesó luego de que ella y Johnny Depp terminasen su compromiso a principios de los ´90.

Cabe recordar que Depp y Ryder comenzaron a salir luego del estreno de la película Great Ball of Fire en 1989. La pareja, que protagonizó la película de Edward Scissorhands, se comprometió cinco meses después de la primera cita. Su romance fue tan intenso que incluso el actor se hizo un tatuaje que decía Winona Forever, aunque después tras la ruptura lo modificó a Wino Forever.

“Recuerdo que estaba interpretando a este personaje que termina siendo torturado en una prisión chilena (La casa de los espíritus de 1994). Miraba estos falsos moretones y cortes en mi rostro, y lucharía por verme a mí misma como esta niña. ‘¿Estarías tratando a esta chica como te tratas a ti misma?’ Recuerdo que me miré y dije: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. Porque simplemente no me estaba cuidando”, recordó Ryder.

En su conversación con la revista, Ryder dijo que su ruptura con Depp y la cultura de Hollywood de los 90 hicieron que tenga que acudir a un terapeuta, quien le aconsejaba que se trate a sí misma como ella más joven y sea más amable consigo misma, porque realmente se sentía miserable por no estar más en una relación.

“Nunca he hablado de eso. Hay una parte de mí que es muy privada. Tengo un lugar en mi corazón para esos días. Pero para alguien más joven que creció con las redes sociales, es difícil describir”, señaló Ryder. Después de casi dos décadas en las que Hollywood le dio la espalda tras su episodio de cleptomanía en 2001, la estrella volvió a la cima gracias a su papel como Joyce Byers en Stranger Things.