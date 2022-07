Dakota Johnson habló de la obsesión que tenía Alfred Hitchcock con su abuela

En su más reciente entrevista con el popular medio Vanity Fair, Dakota Johnson habló acerca de la siniestra obsesión de Alfred Hitchcock con su abuela Tippi Hedren, y acerca de cómo está descarriló la carrera de la actriz. Según dijo, el director era alguien talentoso y prolífico, sobre todo importante, pero el poder que tenía podía envenenar a la gente.

Johnson dijo que lo que le pasó a su abuela fue horrible, que Hitchcock fue realmente un tirano. Incluso recordó la vez que este le envió a su madre, Melanie Griffith, una pequeña muñeca de Hedren en un ataúd como regalo de Navidad cuando esta era tan solo una niña.

Cabe destacar que Hitchcok murió en 1980, a los 80 años, y trabajó con Hedren en la película de 1963 The Birds y en Marnie de 1964. En sus memorias, Hedren afirmó que el cineasta la agredió sexualmente varias veces durante la realización de ambas películas, pero que no se lo pudo contar a nadie porque el acoso sexual y el acecho eran terminos que no existían a principios de la década del 60.