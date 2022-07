Charlie Puth comparte su próximo proyecto

Charlie Puth ha anunciado que su nueva música llegará más pronto que tarde y publicó el arte de la tapa de su tan esperado tercer álbum de estudio CHARLIE, a través de sus redes sociales personales. El cantante incluso también compartió una declaración sobre la creación del disco, que será lanzado a través de Atlantic Records el 7 de octubre del 2022.

En su cuenta de Instagram, el cantante explicó que el álbum nació en Internet y que se divirtió mucho haciéndolo frente a todos. Cabe destacar que en 2019 el cantante dijo que pensaba que para ser un artista había que esconderse y no hablar con nadie para hacer arte, pero hoy en día cambió su parecer y explicó sentirse mucho mejor cuando se involucran a millones de personas en el proceso.

El artista lanzó su último single en junio del 2022, titulado Left and Right, junto a Jungkook de BTS, con quien filmó un video musical en el que el intérprete de Attention visita a un doctor en el amor para hablar acerca de un interés romántico que parece no poder sacar de su cabeza. Dicho single estará en el próximo disco como contenido adicional, por lo que no es de extrañar que los fanáticos de BTS también se encuentren esperándolo.