Jennifer Lopez habló acerca de sus ataques de pánico

En la última edición de su reciente boletín On the JLo, Jennifer López se ha sincerado con sus fanáticos y abordó lo que es su lucha con la salud mental. La famosísima intérprete recordó que muchas veces se sintió físicamente paralizada durante los severos ataques de pánico que experimentó por agotamiento cuando tenía tan solo 20 años.

Allí, la cantante dijo que hubo un tiempo en su vida en el que solamente dormía de 3 a 5 horas por noche por estar en el set todo el día y en el estudio toda la noche, como también haciendo viajes y filmando videos los fines de semana. Explicó que al tener veinte años se sentía invencible, hasta que un día estaba sentada en su trailer y todo el estrés le bajó de golpe.

La propia Lopez contó que pasó de sentirse totalmente normal a pensar en todo lo que tenía que hacer y de repente sentir que no podía moverse. La artista incluso dijo que no podía ver con claridad y que los síntomas físicos comenzaron a agravarse, junto a sus miedos. Años después, supo que eran ataques de pánico clásicos provocados por el agotamiento, pero en su día no había escuchado nunca tal cosa.