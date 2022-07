James Franco vuelve a la actuación

Tras cuatro años de mantenerse alejado de la industria de la pantalla grande por acusaciones de conducta sexual inapropiada, James Franco regresará a la actuación. Según el prestigioso medio The Hollywood Reporter, la estrella ha sido elegido como pescador en el drama de época Me, You.

Según el propio Franco, está muy emocionado de abordar este proyecto y de poder trabajar con el legendario Billie August ya que es un gran admirador suyo. Cabe destacar que August ha dirigido películas como The House of the Spirits y Les Misérables. Junto a él, estarán Tom Hollander y Daisy Jacob. El medio en cuestión agregó que Franco también será el protagonista de Mace, un filme de acción.

En un artículo de Los Angeles Times a principios del año 2018, el actor fue acusado de haber tenido una conducta sexual inapropiada con cinco mujeres, cuatro de las cuales fueron estudiantes en su escuela Playhouse West Studio 4, que ahora mismo se encuentra cerrada.