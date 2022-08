¿Cuál fue el problema que Game of Thrones le causó a Jason Momoa?

Jason Momoa tuvo uno de sus primeros grandes papeles en Game of Thrones. En esta serie tuvo un exitoso paso interpretando a Khal Drogo, pero la serie le causó un gran problema.

Así lo contó el propio Momoa en una entrevista con Jimmy Fallon. Es que tras los 10 episodios en los que estuvo en Game of Thrones, el actor aseguró que fue bastante complicado conseguir papeles en el cine y en el mundo de las series. En palabras de Momoa, no mucha gente sabía que él podía hablar inglés.

“Es como, ¿qué haces con Drogo? No lo pones en una comedia No lo pones en una romántica", dijo Momoa durante la entrevista. Y según Momoa la situación se estaba poniendo más que complicada, hasta que apareció Zack Snyder.

"No conseguía trabajo y Zack me llamó. Era fan de Game of thrones. Lo gracioso es que no tenía idea de para qué iba a audicionar", aseguró Momoa, que creyó que iba a audicionar para un nuevo villano de DC. Cuando Snyder le confirmó que lo quería para ser el nuevo Aquaman, esto le abrió un mundo de nuevas posibilidades.