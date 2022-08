Spider-Man Day: dónde entra la nueva serie de Spider-Man en el UCM

Este Spider-Man Day es el día perfecto para hablar de los nuevos proyectos que involucran al trepamuros más famoso de Marvel. Es que en 2024 se estrenará en Disney + una nueva serie animada llamada Spider-Man: Freshman Year, que será canónica dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y mostrará el primer año de Peter Parker en el instituto, cuando obtiene sus poderes.

Sin embargo, Brad Winderbaum, productor ejecutivo de varios productos de Marvel como Thor: Love and Thunder acaba de echar más claridad sobre esta serie y ha explicado que tendrá lugar en una realidad alternativa, de un modo similar al de la serie What If...?

"Sigue el patrón que se ve en Civil War, hasta que Peter coge el reproductor de Blu-ray averiado de la basura, y entra en su apartamento para el famoso momento en el que Tony Stark le está esperando ofrecerle prácticas en Stark y llevarle a Berlín", aseguró Winderbaum en declaraciones al podcast Phase Zero.

"Por cosas que suceden en el Multiverso y nuevos acontecimientos aleatorios, no es Tony Stark quien lo espera, sino Norman Osborn. A partir de allí, su vida toma un rumbo inesperado y choca con varios personajes del universo Marvel", explicó.