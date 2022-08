¿Se retrasó tu vuelo? Toma nota de qué debes hacer

En pleno auge de vacaciones veraniegas, la tasa de retrasos, cancelaciones y postergaciones de vuelos sube. Aquí te listamos qué debes hacer si algo de esto sucede con tu vuelo ¡Toma nota para tener toda la precaución!

No quedes atrapado: ¿Has visto The Terminal, la película protagonizada por Tom Hanks? Pues no hablamos de un caso tan extremo, pero puedes prevenir quedarte varado en el aeropuerto. Chequea previamente el estado de tu vuelo desde tu casa o desde el hotel. Si ha sido retrasado, cancelado o postergado, posiblemente esté notificado en los canales oficiales.

Ve a los mostradores: si ya estás en el aeropuerto, lo esencial es ir hasta uno de los mostradores y solicitar una atención personalizada. Sin embargo, si hay mucha demanda, puedes llamar a la aerolínea y quizás te atiendan antes telefónicamente que personalmente.

Buena actitud: es cierto que la molestia que genera una demora, un retraso o una postergación puede crispar a cualquiera, pero también es cierto que los empleados de la aerolínea no son los responsables. Habla con educación y será más sencillo resolver el problema.

Por la noche: no hay ninguna ley que lo permita, pero los pasajeros pueden pedir a la compañía aérea que los alojen o les den un bono para pasar la noche en un hotel, si la cancelación fue nocturna. Incluso, puede que no solo te ofrezcan el alojamiento, sino apoyo para comidas y el transporte.

Reembolso: el Departamento de Transporte de los Estados Unidos asegura que se tiene el derecho a la devolución del costo del ticket si la cancelación o el retraso es significativo. Ten en cuenta esto.