Comida mexicana: esta es la cadena favorita en Estados Unidos

¿Te gusta la comida mexicana? Lo cierto es que en Estados Unidos es siempre muy popular. Hay muchas cadenas de comida mexicana y es una costumbre en muchos grupos de amigo hacer un pedido en una reunión.

Los tacos son una de las comidas más populares dentro de la gran cantidad de variedades que tiene el menú mexicano. En 2019, según una encuesta de YouGov, la comida mexicana fue la segunda más popular del país. Pero, ¿Cuál es la cadena favorita por los estadounidenses?

Estamos hablando de Chipotle Mexican Grill, que no sólo es la más popular sino que además es una de las que mayor presencia tiene: es, a la fecha, la cadena número uno en Alabama, Delaware, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, New Jersey, New México, North Carolina, North Dakota, Ohio, Rhode Island, Tennessee y Vermont.

En segundo lugar quedó ubicada la popular cadena Taco Bell, que tiene preponderancia en los estados de Colorado, Idaho, Kansas, Maine, Mississipi, Nebraska, New Hampshire, Oregon y South Dakota.