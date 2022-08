John Krasinki reveló un oscuro secreto sobre The Office

En su más reciente aparición en el popular programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, John Krasinski se ha sincerado con sus fanáticos y ha afirmado que el muy querido Jim Halpert, su personaje, es un villano. Si bien el presentador se apresuró a negarlo, la súper estrella dijo que jugó como un supervillano.

El actor dijo que hizo Fantastic Four para equilibrarlo, ya que ya había hecho al villano Jim, haciendo referencia a su reciente aparición sorpresa en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en la cuál el actor hizo un breve cameo como Reed Richards, de los Cuatro Fantásitcos, mostrándose muy emocionado al unirse al UCM.

Con esto, Fallon aprovechó para mencionar a Krasinski si es que su esposa, Emily Blunt, podría llegar a interpretar a Sue Storm en la próxima película de los Cuatro Fantásticos. Aquí, John se mostró casi incrédulo y ni siquiera contestó la pregunta, limitandose a mostrar sorpresa.