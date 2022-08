Kanye West reacciona a la ruptura de Kim Kardashian y Pete Davidson

Mientras que los fans de la pareja que conformaban Kim Kardashian y Pete Davison intentan superar la ruptura tras nueve meses de amor, Kanye West no podría estar más constante. Aunque parecía que se había calmado por los problemas que le ocasionaron sus incontables publicaciones en contra de la ahora ex pareja de su ex mujer, el rapero volvió a las suyas.

West compartió en su Instagram personal una publicación, que luego borró, sin descripción y la imagen de un titular falso del New York Times que decía: “Skete Davidson muerto a los 28 años”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/15/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-chat-o-mensaje-de-texto-7d71bb2e.png

A pesar de este nuevo ataque de West a Davidson, la abogada de Kim Kardashian le ha dicho a un juez que su cliente y el rapero han entablado relaciones y se están llevando bien durante su proceso de divorcio en la previa a la audiencia programada para el 14 de diciembre, en donde estos resolverán los problemas no resueltos relacionados con su divorcio.