Johnny Depp y Jeff Beck son acusados de robar poema de un carcelario

Johnny Depp enfrenta otra demanda, pero esta vez está relacionada con su proyecto musical que comparte con Jeff Beck. En un artículo publicado por la prestigiosa Rolling Stone, un hombre llamado Slim Wilson, quien supuestamente cumplió condena por asesinato y robo armada, ha afirmado ser el autor del poema Hobo Ben para la canción Sad Motherfuckin Parade.

Según se cree, durante el tiempo que Wilson estuvo en la penitenciaría estatal de Missouri en 1964, este se relacionó con el folclorista Bruce Jackson, quien documentó su música y discursos. Este publicaría luego los textos de su compañero en su libro Get Your Ass in the Water and Swim Like Me. Dos años más tarde, se lanzó un álbum del mismo nombre.

Tras la publicación de dicho artículo, una fuente de RS reveló que Depp y Beck revisaron la investigación relacionada a la canción de ellos y que de ser necesario agregarán créditos de derechos de autor adicionales a todas las formas del álbum estrenado a mediados del 2022.