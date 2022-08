Britney Spears criticó a Kevin Federline por defender a su padre

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, ha dado una entrevista al popular medio Daily Mail en donde afirmó que sus dos hijos que tiene con la princesa del pop no quieren ver a su madre, e incluso dijo que cree que la tutela que tuvo Spears por parte de su padre, durante 13 años, le salvó la vida.

A pesar de que dijo que los chicos aman a su madre, expresó que han decidido que no la verán por el momento y hace ya algunos meses que no lo hacen, de hecho no fueron a su boda. A su vez, señaló que ha tenido muchas dificultades para lograr explicarle a sus hijos la decisión de Spears de publicar fotos semi desnuda en las redes en más de una ocasión.

Britney, fiel a su estilo, no se quedó callada ante estas declaraciones. Ante todo esto, realizó un posteo en su perfil oficial de Instagram y en sus historias, escribiendo que realmente le entristece que su ex esposo haya decidido hablar sobre la relación entre ella y sus hijos. Según ella, criar adolescentes es algo difícil, pero que le preocupa que la razón se base en su Instagram personal.