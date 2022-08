Mandy Moore agradeció a su esposo por aguantar sus transformaciones para This is Us

Mandy Moore ha recibido el Premio Virtuoso en la segunda entrega anual de los premios televisivos que entrega la Asociación de Críticos de Hollywood.

En la premiación, le agradeció a su esposo Taylor Goldsmith por haber soportado todas las transformaciones que tuvo que hacer a lo largo de su participación en la exitosa serie This Is Us.

Luego de darle las gracias a su equipo y a los socios que hicieron posible la serie, Moore se dirigió especialmente para con Goldsmith.

Allí, dijo que su esposo es el mejor en todo por mantener fuerte la casa y ayudarla a criar a su hijo Gus, incluso se expresó de lo felíz que se siente por estar próxima a recibir a su segundo niño.

Por último, le dedicó unas palabras en especial para con This Is Us, explicando que nunca se extrañó con la composición de la edad durante las seis temporadas que llevó en la franquicia.

La actriz interpretó a Rebecca Pearson, serie que comenzó en NBC en 2016 y finalizó en mayo del 2022. A lo largo del programa, la estrella pasó por todas las etapas de la vida pasando desde la juventud hasta la vejez.