Ricardo Montaner a participante de La Voz Argentina: "Gracias a Dios se le da en lo secreto"

La cuarta edición de La Voz Argentina se encuentra cada vez más cerca de culminar y los jurados se vuelven cada vez más exigentes con los participantes. El Team Montaner se presentó en los Playoffs, etapa en la cual se decide quienes pasan a la competencia en vivo, y Ricardo Montaner le dió una fuerte advertencia a un integrante de su equipo.

Tras interpretar ¨No tengo nada¨, el joven dijo que estaba muy agradecido a Dios por poder hacerlo y reveló que se encontraba muy feliz de poder cantar en el escenario pese a la disfonía que poseía, sin embargo, esto no le gustó para nada a Montaner, quien al momento de darle la devolución le dio importantes consejos.

Allí, Montaner le dijo que su voz era un privilegio y que, como un consejo a futuro, le explicó que este no tiene que anunciar que tiene disfonía, porque el que no lo sabía no se daría cuenta si no lo decía. Y como segundo consejo, le dijo que el arrodillarse para agradecerle a Dios no es algo que debe hacer en el escenario, diciéndole que esto lo tiene que hacer en privado.

“Una cosa es que no debes anunciar que tienes una disfonía, porque al que no se había dado cuenta se lo anunciaste. Y, dos, el arrodillarte, como dijiste, para dar gracias a Dios. Gracias a Dios se le da en lo secreto, en lo íntimo, en la soledad tuya, en tu camarino, en el cuarto, en el baño... y él se va a encargar de honrarte en público. Le tienes que dar gracias en lo secreto. Es entre tú y él", le dijo el jurado de La Voz a Emanuel.