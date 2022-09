La actriz Olivia Wilde y Jason Sudeikis no se hablan

En el más reciente round entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis, el juez se puso del lado de la actriz para desestimar una petición de custodia presentada por su ex marido y según fuentes cercanas a la ex pareja, los actores no se dirigen la palabra a pesar de que quieren lo mejor para sus hijos.

Dichas fuentes han dicho que Wilde y Sudeikis no se hablan, pero si tienen ayuda para comunicarse sobre el cronograma de custodia.

Estos también explicaron que aunque la directora está molesta por este “drama” que se ha hecho, que todavía quiere que los niños no pierdan contacto con su padre tanto como sea posible.

La directora espera que sus hijos puedan encontrar la mejor situación de vida posible, por lo que la batalla legal relacionada con ellos no es un momento divertido para ninguno.

La más reciente novedad es donde criarán a sus hijos, ya que están entre Los Ángeles, Londres y la ciudad de Nueva York.

El juez ha concedido la moción de la actriz para poder desestimar una petición de custodia presentada por Jason, permaneciendo en la ciudad de California para la crianza mientras que su ex marido pretendía hacerlo en New York.