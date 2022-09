Un documental de Victoria's Secret expone secretos de la marca

Victoria's Secret: Angels and Demons, es una serie documental que revela el lado más oscuro de la tradicional marca de lencería y aborda episodios que se relacionan con misoginia y acoso que involucran hasta Jeffrey Epstein, quién se suicidó en 2019 antes de ser juzgado por tráfico de menores.

Leslie Wexner y Jeffrey Epstein: Wexner supo ser el CEO de VS y se la compró a Roy Raymond en 1982, su fundador, en 1 millón de dólares. Wexner y Epstein tenían una relación que incluso le daba a Epstein un control ilimitado sobre los activos de la marca y los personales de Wexner. Esa relación se rompió en 2007, cuando las primeras acusaciones contra Epstein salieran a la luz.

Epstein, el reclutador: si bien Epstein aclaró que nunca trabajó oficialmente para Wexner, siempre se presentó como un encargado de reclutar modelos para la firma. La modelo Alicia Arden denunció en 1997 que Epstein la había invitado a un hotel de Santa Mónica, California, con la excusa de que buscaban modelos para Victoria’s Secret, que intentó desnudarla y le dijo que quería maltratarla.

Epstein se suicidó el 10 de agosto de 2019 en la celda en la que estaba preso en Nueva York mientras esperaba ser enjuiciado por acusaciones de tráfico sexual y conspiración. Tenía 66 años, se había declarado no culpable y se enfrentaba a hasta 45 años en la cárcel en caso de ser condenado.

Acoso y misoginia: varias exejecutivas acusan a Ed Razek, responsable operativo de VS, de intentar besar a las modelos y de pedirles insistentemente que se sentaran en sus piernas. En el documental se revela una entrevista de 2019 a Vogue en la que Razek mostró su peor cara: "Si me estás preguntando si hemos pensado en incluir a una modelo transgénero en el desfile o a una de tallas grandes, lo hemos hecho. ¿Por qué no incluímos a alguien con la talla 50? ¿O con la 60? ¿No deberíamos tener a transexuales en nuestro espectáculo? No, no deberíamos. ¿Y por qué no? Porque el show es una fantasía”.

Poca adaptabilidad de la marca: según Sharleen Ernest, exejecutiva de VS, la marca nunca aceptó sugerencias para expandirse al mercado de ropa para embarazadas y lactantes o incluso para incluir prendas reductoras.