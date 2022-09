Ricardo Montaner se emocionó en La Voz Argentina

Para Ricardo Montaner ya está claro quien debe ganar La Voz Argentina 2022. Han comenzado las definiciones para el reality de canto, en donde los participantes de cada equipo presentan en vivo una canción y el público elige quien seguirá adelante en la competencia.

Esta etapa comenzó con los shows del Team Montanter, siendo Julia Ferrón una de las participantes de la noche.

Hasta el momento, la particular joven cautivó tanto al jurado como al público con su increíble voz, pero esta vez fue mucho más especial de lo usual cuando esta interpretó el icónico tema de Whitney Houston, One moment in time.

Ninguno de los jurados pudo contener la emoción ante la espectacular interpretación. Tanto Soledad Pastorutti, Lali Esposito, Mau, Ricky y Ricardo Montaner se vieron sumamente emocionados con el avance de la participante, no pudiendo contener las lágrimas cuando esta terminó de cantar.