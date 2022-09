Avatar 2: esta actriz aprendió parkour para esta cinta

Avatar 2 está cada vez más cerca. La cinta original de James Cameron rompió todos los éxitos de taquilla cuando llegó en 2009 a los cines. Cuenta la historia del conflicto que los humanos tienen con los habitantes de Pandora, una hermosa luna extraterrestre donde viven los Na' vi.

Al día de hoy, Avatar tiene un contundente 81% de aceptación en Rotten Tomatoes. El anuncio de la llegada de Avatar: The Way of Water significó la confirmación oficial de las secuelas con Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stehpen Lang. También volverá Sigourney Weaver, que ahora volverá para interpretar a otro personaje.

Y fue Weaver quién reveló, durante una entrevista con Interview, que tuvo que aprender Parkour para filmar la película.

"Ante muchos escenarios, mi primera reacción es que no voy a poder hacerlo. No lo digo en voz alta, porque sé que se burlarán de mí sin piedad por lo cobarde que soy, pero creo que todos disfrutan trabajar con Jim porque exige mucho. Más que muchas otras personas, y tuvimos que hacer mucho parkour. Tuvimos que hacer burpees. Tuvimos que hacer apnea”, reveló.

“¿No te encantan estos trabajos en los que tienes que aprender cosas realmente extravagantes que se quedan contigo por el resto de tu vida? Apnea, especialmente, estoy agradecida de que pasamos un año practicándola”, añadió con satisfacción.