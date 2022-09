Hay más detalles de la película de Los Simuladores, míralos aquí

Paramount + confirmó el año pasado el regreso de Los Simuladores, la exitosísima serie argentina creada por Damián Szifrón y emitida originalmente entre 2002 y 2004. Con este acuerdo con la plataforma, se anunció que habría una continuación oficial, ahora en la pantalla grande.

Ahora tenemos nuevos detalles de lo que parece ser, será una mega producción latinoamericana. Y los detalles los entregó Diego Peretti, uno de los protagonistas, que en la serie interpretó a Emilio Ravenna.

"El segundo semestre del año que viene tendríamos que estar filmando la película de Los Simuladores", explicó Peretti. La cinta se espera que llegue a los cines en 2024.

"Todavía no leí el guión. Es raro que Damián no me lo haya compartido aún, pero lo que puedo estar seguro es que se está armando todo para eso y si él ya está decidido para hacerla debe ser porque ya tiene casi 600 hojas, que después veremos cómo las trasladamos al cine", añadió.

VUELVE ÉL??pic.twitter.com/0bx5PZIGUG — información real de los simuladores (@AsoSimuladores) September 5, 2022

Lo más juguoso fue una suposición que Peretti hizo respecto al personaje de Franco Milazzo, el villano de la segunda temporada, interpretado por César Vianco. "Milazzo debería estar, aunque esté poco, fuera de campo. Debería vivir ese personaje. Es raro que en la continuación de Los Simuladores en cine no aparezca el apellido Milazzo. Por ahí aparece", aseguró.