Michael Bublé dijo que tendría más éxito de no haber sido padre

Michael Bublé está en boca de todos luego de unas declaraciones que lo han puesto en el foco de la discusión. Es que, durante una entrevista con That Gaby Roslin Podcast, aseguró que su carrera habría sido más exitosa de no haberse casado y haber sido padre.

“Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”, sostuvo durante la entrevista.

Bublé está casado desde 2011 con la actriz y cantante argentina Luisana Lopilato y ambos han tenido cuatro hijos. "No puedes hacer las dos cosas con éxito. Relativamente puedes tener éxito, pero creo que uno siempre sufre", aseguró.

"Mi manager siempre me dice que no es difícil tomar las decisiones, sino que lo verdaderamente difícil es vivir con las consecuencias de esas decisiones. Me pregunto si podría vivir con las consecuencias de eso. Y, por supuesto, para mí fue difícil", agregó.

Noah, Elías, Vida y Cielo son los 4 hijos que Bublé y Lopilato tienen. Su última hija nació el 19 de agosto y ambos se mostraron muy felices con su llegada.