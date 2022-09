¿Por qué estas marcas se llaman así?

Estamos rodeados de marcas, ¿verdad? Muchas están en nuestro día a día, las usamos, usamos sus productos y más, pero, ¿sabes de dónde vienen sus nombres? Aquí listamos sólo algunas de las más conocidas.

Adidas: durante mucho tiempo existió un falso rumor que indicaba que Adidas era un acrónimo de All Day I Dream About Soccer (todo el día sueño con el fútbol), sin embargo no tiene nada que ver. La marca se llama así en honor a su fundador, Adolf Dassler, que se dedicó al calzado deportivo tras volver de la Segunda Guerra Mundial.

Zara: Amancio Ortega fue el fundador de la marca que originalmente se llamaba Zorba, en honor a la cinta de 1964 Zorba, el Griego. El nombre no duró mucho puesto que la tienda estaba cercana a un restaurante del mismo nombre. Como ya había mandado a hacer las letras para la marquesina, decidió reorganizarlas en un nuevo nombre. Así nació Zara.

IKEA: muchas personas creen que se trata de una palabra sueca. Sin embargo, también está relacionado a su fundador, en este caso Ingvar kamprad, que dio con este nombre al combinar la I y la K de sus iniciales con las iniciales de Elmtaryd y Agunnaryd, la granja y el pueblo del sur de Suecia en el que creció.