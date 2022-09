¿Cuántas cirugías tiene Karol G?

Karol G es, además de una reconocida cantante, una de las referentes más grandes del feminismo en el género urbano y por ello ha dejado claro numerosas veces que no le importa su apariencia física, ya que para ella lo importante en lo de adentro.

Sin embargo, en una de sus más recientes entrevistas reveló que no siempre fue así y que hubo momentos en su pasado en donde se dejó llevar por la presión social.

En su diálogo con la estación de radio de Colombia LA FM, la cantante confesó que ha pasado cuatro veces por el quirófano en lo que va de su vida, aunque no todas fueron por cuestiones médicas.

Allí, dijo que tres veces fueron por salud y una estética; pero no aclaró cuáles fueron las cuestiones de salud que la llevaron a tener que hacerlo.

Karol G dijo que de tener varias operaciones estéticas no tendría necesidad de aclarar nada, pero explicó que si tiene una. Contó que a los 18 años se puso aumento de senos, pero que durante mucho tiempo no lo quiso hacer pero vio que “era la única que no tenía” y por eso se puso.