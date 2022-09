Camilo abordó rumores sobre un nuevo embarazo de Evaluna

El cantante Camilo no se quedó callado y respondió a los rumores de un posible embarazo de Evaluna. ( FUENTE EXTERNA )

Camilo y Evaluna se presentaron en los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con algunos looks cuestionables y una supuesta barriga asomante de la actriz, lo que hizo que los internautas llegaron a la conclusión de que la pareja está nuevamente en la dulce espera.

Ante los rumores, Camilo no se quedó callado para nada y respondió las consultas en lo que fue su más reciente entrevista. Allí, dijo que por ahora no esperan nada pero que tampoco Índigo estuvo en los planes, así que no descartan en absoluto que puedan volver a expandir su familia.

Mientras el cantante promocionaba su tercer álbum Camilo habló sobre cómo es ahora mismo su relación con la paternidad. Aquí, explicó que cree que es uno de los mejores del mundo al cambiar pañales, explicando que si hubiera una competencia mundial de cambio de pañales la ganaría.

