¿Regresará Daenerys Targaryen a Game of Thrones?, Emilia Clarke responde

House of the Dragon ha reavivado el interés por el universo de Game of Thrones. La serie de HBO Max sirve como precuela a la serie original y cuenta la historia de la familia Targaryen. Y ahora la que habló sobre la oportunidad de volver a la franquicia fue Emilia Clarke, la mismísima Daenerys Targaryen.

En junio se reportó que HBO Max estaría trabajando en un spin-off centrado en Jon Snow, el personaje de Kit Harrington. Y ahora, en un evento de preguntas y respuestas de Dream It Fest, Clarke se refirió a la oportunidad de volver para este show.

"Todavía no creo que Daenerys haya estado equivocada y estoy de su lado. No me parece justo que Jon pueda vivir", dijo Clarke entre risas.

"Quiero a Daenerys con él. Con Jon. Podrían ir a terapia familiar y arreglar sus problemas. Daenerys es una persona muy optimista, tiene muchas esperanzas y desearía que pudiera lograrlo", añadió bromeando.

Sin embargo, cuando se le consultó más en profundidad sobre el chance de volver, aseguró: "No sabemos dónde está el cuerpo de Daenerys". Tras el final de la serie, muchos fanáticos especulan con que el dragón Drogon llevó su cuerpo a Volantis, lugar donde provienen las Sacerdotisas Rojas y son conocidas por el poder de la resurrección.

Y tú, ¿Esperas volver a ver a Daenerys Targaryen?