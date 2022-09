Descubre lo que dijo Kit Harrington sobre su futuro en Marvel

Kit Harrington debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en la película Eternals. Allí interpretó el rol de Dane Withman, pero justo en la escena post-créditos de la película vemos que su personaje va más allá.

Es que en una de las escenas post-créditos de la cinta, pudimos ver como el personaje de Dane Withman abre un cofre con una espada. Esa espada es la Ebony Blade, la espada que el personaje Black Knight de Marvel Cómics ha utilizado en innumerables oportunidades. "¿Está preparado para lo que viene, señor Withman?", se escucha una voz que más tarde se confirmó que es la de Blade de Mahershala Ali.

Ahora, en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, se refirió a su futuro dentro de Marvel. "No sé mucho de lo que están planeando. Espero estar involucrado en cosas futuras con el personaje de Dane Withman y que pueda ser lo que todos me citan en la calle. Lo que sé, ya lo saben ustedes, pues sobre el final oigo a Blade de Mahershala Ali, pero simplemente no sé a dónde llevarán esto", dijo Harrington.

"Sinceramente, hoy no lo sé, no sé cuáles son los planes de Marvel. Sólo se que van a entrar en una especie de Fase 5. La gente nunca cree cuando dices esto, pero en realidad Marvel nunca nos dice mucho y creo que es por una buena razón. Es para que cuando estemos en una entrevista como esta, no digamos algo que no debemos", agregó.

Y tú, ¿Esperas ver a Harrington en Marvel?