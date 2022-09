Camilo asegura que Evaluna es el filtro de sus canciones

El popular cantante Camilo expresó en su más reciente entrevista que su familia es como un trampolín que lo ayuda a dirigir su música y su carrera. Según este, estar rodeado de mucho talento musical lo ayuda a mejorarse a sí mismo, principalmente su esposa o el propio Ricardo Montaner.

Aquí dijo que poder contar con la opinión de Montaner o de Evaluna a la orden de un mensaje es algo absolutamente increíble, creyendo que la parte creativa de su familia puede representar quién es y que son parte de su identidad.

“Cuando estoy escribiendo, cuando estoy componiendo; imagínate poder contar con la opinión de Montaner a la orden de un WhatsApp, le digo ‘solo escucha esto’, o a mis cuñados, o a mi esposa misma”, reveló Camilo.

El cantautor confesó que, sobre todo Evaluna, es el máximo filtro en sus creaciones musicales y que incluso se ha despedido de algunas composiciones sólo por el hecho de que esta no le dio el visto bueno. Es por ello que considera esta complicidad como un empuje en su carrera, ya que afirma que ella es como su espejo.

“Si Evaluna me dice, ‘amor no sé’, ya se acabó. Lo boto, lo quemo, lo exploto… porque si no le gusta a ella, desconfío de una vez”, agregó Camilo, quien también confesó que le pide consejos de moda a su esposa.