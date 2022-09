¿Quiénes fueron los artistas que apoyaron a Shakira tras su separación de Piqué?

Tras su separación con Gerard Piqué, Shakira reveló que está viviendo un momento complejo. Fue por esto que la colombiana pidió a los medios de comunicación un poco de respeto y privacidad.

La principal razón por la que Shakira está necesitando un poco de espacio es para preservar a sus dos hijos, ambos menores de edad.

En medio de esta situación, han sido muchos los artistas que se han acercado a la colombiana y le han manifestado y demostrado su apoyo. Fue la propia Shakira la que confirmó esto en una entrevista.

“Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos”, dijo Shakira.

“Por ejemplo, will.i.am. estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite, o Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano”, agregó, listando a varios de los artistas que la acompañaron.