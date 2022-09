House of the Dragon: Milly Alcock habla sobre su fama repentina

Milly Alcock, quien interpreta a uno de los personajes estelares, habla sobre el precio de ser famosa tras House of the Dragon. ( FUENTE EXTERNA )

House of the Dragon es todo un suceso dentro de HBO Max. La precuela de Game of Thrones le ha devuelto a la plataforma el liderazgo en audiencias en los últimos fines de semana.

Uno de los personajes estelares es el de Milly Alcock, que encarna a la princesa Rhaenyra Targaryen. Y ahora ella se refirió a su fama repentina.

“Estoy tratando de no mirar todo lo que ocurre y no involucrarme porque no me beneficia. Simplemente me pone increíblemente ansiosa”, dijo en una entrevista con Nylon.

“Ver mi cara constantemente me pone tensa. Nadie debería tener que pasar por esto. Es una pu** mier**. No se como las celebridades pueden hacer eso. Es un espacio increíblemente difícil de navegar”, añadió respecto a la ansiedad que le genera su papel en la serie y algunos comentarios de odio que ha recibido en redes.

Alcock abandonará el papel de Rhaenyra Targaryen, con un salto temporal de casi una década entre los sucesos del quinto episodio, ahora Emma D'Arcy tomará el papel de una Rhaenyra adulta.